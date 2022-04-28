Если болгарские власти не найдут выход из сложившейся ситуации, то по словам директора одной из больниц в городе Стара Загора Йовчо Йовчева, без тепла следующей зимой останутся и медицинские учреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.
«В Харькове — в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии №14, школах №73 и 145, в лицее №161, и в Одессе — в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы №40, неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение», — заявил Мизинцев.