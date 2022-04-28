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Dir.bg: Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа

Болгарии предрекли хаос и разорение после прекращения поставок российского газа.
Lenta.ru
После остановки двух заводов по выпуску удобрений под угрозой окажется и сельское хозяйство: предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы.
РИА Новости
Как рассказала председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, резкое сокращение поставок топлива нанесет удар по хлебопекарной промышленности.
РИА Новости
Если болгарские власти не найдут выход из сложившейся ситуации, то по словам директора одной из больниц в городе Стара Загора Йовчо Йовчева, без тепла следующей зимой останутся и медицинские учреждения.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Болгарию предупредили о катастрофических вариантах без российского газа
ИА Красная Весна15:52
Как остановка поставок газа отразится на кошельке болгарина
ИноСМИ12:36
Dir.bg: Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа
Lenta.ru15:39
Болгарские эксперты предупредили Софию о хаосе и нищете без российского газа
РИА Новости14:55
Болгарии предрекли развал производства без российского газа
Московский Комсомолец15:40

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Bloomberg: 10 стран потребовали от ЕС объяснений об оплате за газ в рублях

Несколько стран ЕС требуют от организации более четких разъяснений по поводу требования России платить за газ в рублях, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ09:20

Песков прокомментировал предложение провести переговоры по эвакуации людей из «Азовстали»

Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг "Азовстали", президент РФ Владимир Путин сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие.
ТАСС15:40

Актер Сергей Карякин умер на 51-м году жизни

Актер Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни, сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своих соцсетях.
РИА Новости15:32

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам об эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.
Lenta.ru15:40

Правительство ФРГ признало помощь немецких неонацистов Украине

Weg ("Третий путь") в марте 2022 года доставила материальную помощь "воюющим националистам" на территории Украине.
Газета.Ru12:42

В Госдуме отреагировали на нелицеприятные высказывания Симоньян в сторону Максима Галкина

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Шолохов побеседовал с представителем информационного интернет-портала News.ru.
NVL13:12

В пяти регионах похоронили погибших на Украине военных

В нескольких российских регионах прошли похороны военных, которые погибли в ходе операции на Украине.
РБК14:36

Польша отвергла планы установить контроль над частью Украины

«Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — заявил Жарин.
РБК14:02

Президент Молдавии Санду назвала поддержку народа условием объединения с Румынией

Власти Молдавии примут решение объединиться с Румынией только при условии, что это решение поддержит подавляющее большинство граждан страны.
Lenta.ru06:14

Минобороны России: украинские неонацисты оборудовали позиции в школах Харькова и Одессы

«В Харькове — в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии №14, школах №73 и 145, в лицее №161, и в Одессе — в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы №40, неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение», — заявил Мизинцев.
RT на русском14:34