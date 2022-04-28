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Dir.bg: Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа

Болгарии предрекли хаос и разорение после прекращения поставок российского газа.
Lenta.ru
Крупнейшие заводы по производству мучных изделий в Белославе прекратят работу, поскольку останутся без сырья.
РИА Новости
После остановки двух заводов по выпуску удобрений под угрозой окажется и сельское хозяйство: предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы.
РИА Новости
Явор Куюмджиев, ранее занимавший пост заместителя министра энергетики в правительстве страны, подчеркнул, что сейчас Болгария 75% используемого в стране газа получает из России.
Московский Комсомолец

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