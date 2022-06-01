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Dir.bg: поток покидающих Болгарию украинских беженцев резко увеличился за последние дни

Поток украинских беженцев, которые покидают Болгарию, за последние дни резко увеличился, пишет Dir.bg
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Lenta.ru
По информации Dir.bg, граждане Украины недовольны новыми условиями содержания.
Абзац
За сутки из страны выехали 38 автобусов, а прибыли всего четыре.
Lenta.ru
В частности, председатель украинских объединений в Болгарии Олена Коцева назвала "грубым и бесчеловечным" видеообращение вице-премьера Болгарии Калины Константиновой к беженцам, объявившей о программе переселения вглубь страны.
Московский Комсомолец

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