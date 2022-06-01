В частности, председатель украинских объединений в Болгарии Олена Коцева назвала "грубым и бесчеловечным" видеообращение вице-премьера Болгарии Калины Константиновой к беженцам, объявившей о программе переселения вглубь страны.
Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса и его окружение проверяют сотрудники правоохранительных органов на предмет участия в коррупционных действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали обращение к командованию, в котором заявили, что отказываются выполнять слишком опасные для личного состава приказы.
Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, однако текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную, считает президент РФ Владимир Путин.
В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые проанализировали соотношение стабильных изотопов цинка в зубах современных и ископаемых акул со всего мира, включая зубы мегалодона, современных и ископаемых больших белых акул.