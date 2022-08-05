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Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рублях

Болгария предстоящей зимой не сможет обойтись без российского газа, при этом стремится оплачивать сырье в евро, как и было первоначально зафиксировано — но безрезультатно, пишет обозреватель портала Dir.bg
 Виктор Стефанов.
ПРАЙМ
Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
РИА Новости
Покупателям нужно иметь в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета.
ПРАЙМ
Однако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретит поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".
РИА Новости

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Болгария жестко нуждается в газе РФ, но опасается условий оплаты
URA.Ru21:18
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RT на русском21:00
Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить России за газ в рублях
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