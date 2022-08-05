Болгария предстоящей зимой не сможет обойтись без российского газа, при этом стремится оплачивать сырье в евро, как и было первоначально зафиксировано — но безрезультатно, пишет обозреватель портала Dir.bg
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который до конца года запрещает инвесторам из недружественных стран участвовать в сделках по добыче нефти в рамках проекта "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19, врачи говорят о позитивной динамике.