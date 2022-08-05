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Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рублях

Болгария нуждается в поставках газа из России, однако власти страны опасаются платить за топливо в рублях.
Lenta.ru
Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
РИА Новости
Однако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".
РИА Новости
27 апреля "Газпром" остановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях по новой схеме.
РЕН ТВ

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Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рублях
Известия21:04
Dir.bg: в Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях
RT на русском21:00
Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить России за газ в рублях
РИА Новости19:01
Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рублях
Lenta.ru20:25
Dir.bg: Болгария испугалась рублевой оплаты за российский газ
Телеканал 360°20:03
Dir.bg: Запад держит Болгарию в «рублевом страхе»
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