Lenta.ruDir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рубляхБолгария нуждается в поставках газа из России, однако власти страны опасаются платить за топливо в рублях.Lenta.ruМосква перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.РИА НовостиОднако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".РИА Новости27 апреля "Газпром" остановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях по новой схеме.РЕН ТВЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИноСМИРЕН ТВТелеканал 360°ФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииDir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рубляхИзвестия21:04Dir.bg: в Болгарии опасаются платить за российский газ в рубляхRT на русском21:00Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить России за газ в рубляхРИА Новости19:01Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить за российский газ в рубляхLenta.ru20:25Dir.bg: Болгария испугалась рублевой оплаты за российский газТелеканал 360°20:03Dir.bg: Запад держит Болгарию в «рублевом страхе»ФАН19:16Dir.bg: Болгария боится расплачиваться за российский газ рублямиЭкономика сегодня20:50Показать ещёОценить93Поделиться