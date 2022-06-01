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Dir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за смены условий содержания

За последние несколько дней резко увеличилось количество украинских беженцев, которые начали уезжать из Болгарии.
Газета.Ru
По информации Dir.bg
, граждане Украины недовольны новыми условиями содержания.
Абзац
За сутки из страны выехали 38 автобусов, а прибыли всего четыре.
Lenta.ru
Издание со ссылкой на данные Пограничной полиции сообщает, что за последнюю неделю в Болгарию въехали 8 тыс. человек, а выехали - 18 тыс.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Украинские беженцы начали выезжать из Болгарии из-за изменения условий пребывания
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Украинские беженцы с возмущением массово покинули Болгарию
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