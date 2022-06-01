Газета.RuDir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за смены условий содержанияЗа последние несколько дней резко увеличилось количество украинских беженцев, которые начали уезжать из Болгарии.Газета.RuПо информации Dir.bg, граждане Украины недовольны новыми условиями содержания.АбзацЗа сутки из страны выехали 38 автобусов, а прибыли всего четыре.Lenta.ruИздание со ссылкой на данные Пограничной полиции сообщает, что за последнюю неделю в Болгарию въехали 8 тыс. человек, а выехали - 18 тыс.Газета.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВГазета.RuЦентральная Служба НовостейАбзацPravda.RuiReactorАпралРБКНародные новостиRT на русскомYakutsk.ruЯмал-МедиаКомсомольская правдаТК ЗвездаREGNUMГлавный региональныйЦарьградLive24Подробнее о событииУкраинские беженцы начали выезжать из Болгарии из-за изменения условий пребыванияRT на русском09:24Украинские беженцы с возмущением массово покинули БолгариюМосковский Комсомолец07:23Dir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за новых условий проживанияРИА Новости08:56В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцевPravda.Ru08:54Dir.bg: поток покидающих Болгарию украинских беженцев резко увеличился за последние дниLenta.ru08:31Dir.bg: поток покидающих Болгарию украинских беженцев резко увеличился за последние дниИзвестия09:14Резко увеличился поток украинских беженцев, покидающих БолгариюИноСМИ07:00Показать ещёОценить1,6KПоделиться