Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиректор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на АТОР, что стоимость отдыха на курортах России при резком росте спроса может вырасти на 30%.
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Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
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Глава АТОР назвала сообщения о росте цен на отдых в России фейком

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Фонтанка.Ру09:09

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

РИА Новости08:37
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
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Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

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