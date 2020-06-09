Коронавирус
Газета.RuДиректор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости". По ее словам, Ассоциация не давала подобных сведений. Более того, повышения цен на российский туризм в этом году не ожидается.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.РИА Новости08:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым прокомментировал случившиеся
Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, считает, что актер должен понести заслуженное наказание.
Газета.Ru 15:58
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском 16:29
Происшествия
В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
Общество
Ягудин извинился за пожелание смерти американскому фигуристу
Газета.Ru вчера в 12:26
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вступилась за устроившего смертельное ДТП Ефремова
Телеведущая и журналист Ксения Собчак высказалась о ДТП при участии Михаила Ефремова, которое унесло жизнь человека в Москве.
iReactor 09:24
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели
Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 может дебютировать 5 августа
Южнокорейский смартфон Samsung Galaxy Note 20 может дебютировать 5 августа.
Evo-rus.com вчера в 02:45
Футбол
Ройсу может потребоваться операция
Капитан и полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит остаток сезона. Вероятно, ему потребуется операция, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 16:07
Футбол
Дзагоев на месяц выбыл из-за повреждения
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и выбыл по меньшей мере на месяц. Об этом информирует Telegram-канал ЦВБП-медиа.
Газета.Ru 16:35
Культура
Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение
Аргументы и Факты 07:18
Происшествия
На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео
Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России вчера в 10:05
Общество
В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом
Ведомости 16:29
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06