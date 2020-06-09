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Газета.RuГазета.RuДиректор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости". По ее словам, Ассоциация не давала подобных сведений. Более того, повышения цен на российский туризм в этом году не ожидается.
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Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
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В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

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