Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

с чего всё началось

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости". По ее словам, Ассоциация не давала подобных сведений. Более того, повышения цен на российский туризм в этом году не ожидается.

Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

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