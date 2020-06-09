Общество

Газета.RuГазета.RuДиректор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости". По ее словам, Ассоциация не давала подобных сведений. Более того, повышения цен на российский туризм в этом году не ожидается.
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Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости08:37

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В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%

REGNUM09:10

Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Газета.Ru09:51

АТОР назвала фейком новость о повышении цен на летний отдых

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РБК12:27

Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Фонтанка.Ру09:09

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

РИА Новости08:37
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Политика

Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России

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Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

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Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
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В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Происшествия

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Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 16:28
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Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Под новый трек Элджея: красотки в купальниках проехались по центру Екатеринбурга в бассейне

Компанию парням составили две девушки в купальниках, все происходило под новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак».
КП - Екатеринбург 17:56
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Армия и оружие

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
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Экономика

Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
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Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
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Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа

Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Культура

Про первых биткоин-миллиардеров снимут фильм

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые стали в 2017 г. первыми криптомиллиардерами, снимут про свою историю фильм.
РБК 08:01
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

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Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4

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Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
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Как работают Яндекс.Новости?
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