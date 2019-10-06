Шоу-бизнес

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиДиректор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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с чего всё началось

Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.
ТАССвчера в 12:38

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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье

Телепрограммавчера в 14:28

Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

Вести.Ruвчера в 13:00

Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Пятый каналвчера в 13:42

Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Газета.Ruвчера в 13:41

Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить

Телеканал 360°вчера в 13:32

Родственники Заворотнюк выступили с обращением к СМИ

URA.Ruвчера в 13:57

Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

ТАССвчера в 12:38
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Происшествия

Северокорейское и японское суда столкнулись в море

Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Здоровье

Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
Футбол

«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова

Московский Комсомолец вчера в 14:07
Хоккей

Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Московский Комсомолец 05 октября в 22:47
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы

«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Армия и оружие

США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии

РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода

На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Происшествия

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске

По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Происшествия

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе

РИА Новости вчера в 08:22
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека

Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза вчера в 08:52
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Происшествия

Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса

Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Экономика

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Культура

Актриса Анна Куклина умерла в возрасте 33 лет

Прощание с Куклиной пройдет 8 октября в театре, где она работала с 2007 года. Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет.
Газета.Ru вчера в 13:12
Армия и оружие

Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР

Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
REGNUM вчера в 20:18
Спорт

Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России

В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн вчера в 16:41
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

РИА Новости вчера в 18:39
Политика

Расторгуев рассказал о попытке вручить $100 Путину

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину сто долларов.
Мойка78 вчера в 16:00
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 05 октября в 11:08
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Музыка

Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России

Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru вчера в 06:22
Энергетика

Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 05 октября в 17:48
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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