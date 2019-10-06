Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

с чего всё началось

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

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