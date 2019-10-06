Шоу-бизнес
Владивосток-НовостиДиректор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.ТАССвчера в 12:38
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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
Телепрограммавчера в 14:28
Семья Анастасии Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Пятый каналвчера в 13:42
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Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
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ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
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«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова
Московский Комсомолец вчера в 14:07
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Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец 05 октября в 22:47
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
РИА Новости вчера в 08:22
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза вчера в 08:52
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Происшествия
Иркутская таможня возбудила дело по факту контрабанды леса
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
RT на русском 00:56
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Культура
Актриса Анна Куклина умерла в возрасте 33 лет
Прощание с Куклиной пройдет 8 октября в театре, где она работала с 2007 года. Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет.
Газета.Ru вчера в 13:12
Армия и оружие
Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР
Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
REGNUM вчера в 20:18
Спорт
Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России
В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн вчера в 16:41
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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Расторгуев рассказал о попытке вручить $100 Путину
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину сто долларов.
Мойка78 вчера в 16:00
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 05 октября в 11:08
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Музыка
Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России
Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru вчера в 06:22
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране
Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 05 октября в 17:48