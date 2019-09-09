Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация.

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

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