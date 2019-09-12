Большое интервью генерального директора армейцев, которое он дал совместно «СЭ» и championat.com Евгений Гинер: «Сделаем хорошую команду, и целью ЦСКА станет полуфинал ЛЧ» Боласи — Как оцените трансферную кампанию ЦСКА в летнее окно по пятибалльной шкале?

с чего всё началось

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отказе защитника команды Марио Фернандеса переходить в санкт-петербургский «Зенит». "Зенит" сделал шикарное предложение. Однако остается только восхищаться Марио.

Спорт день за днем

Директор ЦСКА Бабаев рассказал об отказе Фернандеса перейти в «Зенит»

Спорт день за днем

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