Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники - ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку - ред.)! Маску я одеваю, потому что так положено.

с чего всё началось

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Директор Центра Гамалеи проверил на себе вакцину от коронавируса

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