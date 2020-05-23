Коронавирус

Life.ruLife.ruДиректор Центра Гамалеи проверил на себе вакцину от коронавируса

По словам директора Центра Гамалеи, к 15 июня специалисты планируют получить разрешение и начать исследование на людях. Гинцбург добавил, что отбор добровольцев уже идёт.
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с чего всё началось

Директор центра Гамалеи проверил на себе вакцину от COVID-19

Потеря любого сотрудника приведёт к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники - ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку - ред.)! Маску я одеваю, потому что так положено.
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