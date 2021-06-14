Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 14 июня связано, прежде всего, с дорожающей нефтью и сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.