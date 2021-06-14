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Экономика

Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.В источнике

С чего всё началось

Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
РИА Новости03:11

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Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки

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Биткоин может прибавить в цене к вечеру понедельника

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Курс биткоина может составить 41 тысячу долларов за монету

Газета Кировская правда04:22

Стоимость биткоина к вечеру понедельника может достигнуть 41 тысячи долларов

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Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

РИА Новости03:11
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Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 14 июня связано, прежде всего, с дорожающей нефтью и сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.
Интерфакс00:13