Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.В источнике
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Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника
Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
РИА Новости03:11