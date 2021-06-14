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Экономика

Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.В источнике

С чего всё началось

Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
РИА Новости03:11

Подробнее о событии

Эксперт Панушкин: биткоин вырастет до 41 тысячи долларов за сутки

ФАН05:29

Биткоин может прибавить в цене к вечеру понедельника

Live2405:03

Стоимость биткоина к вечеру понедельника может достигнуть 41 тысячи долларов

Экономика сегодня04:17

Курс биткоина может составить 41 тысячу долларов за монету

Газета Кировская правда04:22

Директор Центра «Социома» предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

РИА Новости03:11
Интересное

Эсминец и фрегат НАТО вошли в акваторию Черного моря

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
РБК06:03

В Подмосковье до 20 июня ввели дополнительные ограничения по COVID-19

Согласно тексту документа, с 13 по 20 июня жителей планируют обязать носить маски и респираторы в общественных местах — во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах, пешеходных переходах, мостах и тоннелях и на всех предприятиях, продолжающих работать.
РИА Новости04:59

В Москве пока не планируют новые меры поддержки бизнеса в условиях ограничений

Власти Москвы пока не планируют вводить дополнительные меры поддержки бизнеса после ужесточения ограничений, вызванного ухудшением ситуации с коронавирусом, так как они вводятся всего на неделю.
ТАСС06:07

В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения с 17 июня из-за коронавируса

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее ужесточение ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте городской администрации.
Ведомости03:26