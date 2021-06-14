В Подмосковье до 20 июня ввели дополнительные ограничения по COVID-19

Согласно тексту документа, с 13 по 20 июня жителей планируют обязать носить маски и респираторы в общественных местах — во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах, пешеходных переходах, мостах и тоннелях и на всех предприятиях, продолжающих работать.