РИА НовостиДиректор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товар до 30 процентовХорошо ли подобран заголовок?ДаНетКрупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.РИА Новости"Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил Алексеев.РИА НовостиDNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники.РИА НовостиКурс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.ПРАЙМЧитать далееСвернутьВосток-МедиаВосток-МедиаKonkurent.ruПодробнее о событии«Мы оказались в новом мире». Глава DNS объяснил происходящееKonkurent.ru21:19Крупный российский ритейлер электроники поднял цены на товар до 30%Московский Комсомолец21:11Директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товар до 30 процентовРИА Новости20:37Директор DNS Алексеев: ритейлер поднял цены на товар до 30%, рост может продолжитьсяТелеканал 360°20:55Владелец ДНС Дмитрий Алексеев объяснил рост цен в магазинахВосток-Медиа20:44Крупный российский ритейлер электроники поднял цены на товар до 30 процентовОбщественная служба новостей21:08Миллиардер Алексеев рассказал о росте цен на технику в ДНСФедералПресс20:54Показать ещёОценить47Поделиться