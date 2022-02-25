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Директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товар до 30 процентов

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Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.
РИА Новости
"Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", - добавил Алексеев.
РИА Новости
DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники.
РИА Новости
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.
ПРАЙМ

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Крупный российский ритейлер электроники поднял цены на товар до 30%
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