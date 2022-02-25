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Директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товары до 30 процентов

Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил
 директор DNS Дмитрий Алексеев.
РИА Новости
Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта.
Царьград
Глава DNS отмечает, что "пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров".
Интерфакс
DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники.
РИА Новости

Подробнее о событии

Совладелец DNS сообщил о росте цен в сети электроники на 30% из-за санкций
Forbes22:49
DNS заявил о повышении цен почти на треть
Фонтанка.Ру22:39
Директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товары до 30 процентов
РИА Новости20:37
Директор DNS Алексеев заявил, что ретейлер поднял цены на уровень до 30%
Life.ru22:05
Крупный российский ритейлер электроники поднял цены на товар до 30%
Московский Комсомолец21:11
Директор DNS Алексеев: ритейлер поднял цены на товар до 30%, рост может продолжиться
Телеканал 360°20:55
DNS подняла цены на электронику на 30%
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