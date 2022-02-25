РИА НовостиДиректор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товары до 30 процентовКрупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.РИА НовостиВозник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта.ЦарьградГлава DNS отмечает, что "пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров".ИнтерфаксDNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruNeva.TodayVSE42.RUНовая Хакасия.OnlineВосток-МедиаKonkurent.ruПодробнее о событииСовладелец DNS сообщил о росте цен в сети электроники на 30% из-за санкцийForbes22:49DNS заявил о повышении цен почти на третьФонтанка.Ру22:39Директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товары до 30 процентовРИА Новости20:37Директор DNS Алексеев заявил, что ретейлер поднял цены на уровень до 30%Life.ru22:05Крупный российский ритейлер электроники поднял цены на товар до 30%Московский Комсомолец21:11Директор DNS Алексеев: ритейлер поднял цены на товар до 30%, рост может продолжитьсяТелеканал 360°20:55DNS подняла цены на электронику на 30%News.ru22:14Показать ещёОценить813Поделиться