Будьте в Плюсе

Директор Equinor Опедаль заявил, что Норвегия не может увеличить поставки газа в Европу

Главный исполнительный директор норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил о невозможности увеличения поставок газа в Европу.
Lenta.ru
Группа Equinor является самой крупной энергетической компанией Норвегии.
Banki Loans
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ранее, что ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ.
Финмаркет
В Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, а также напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.
Финмаркет

Подробнее о событии

Норвежская компания Equinor достигла предела в поставках газа в Европу
ТАССвчера в 15:50
Глава Equinor заявил, что Норвегия исчерпала возможности по увеличению поставок газа в ЕС
Экономика сегоднявчера в 12:06
Норвегия больше ничего не сможет сделать для Европы в плане увеличения поставок газа
Финмаркетвчера в 09:40
В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
Взгляд.рувчера в 10:56
Норвегия не может наращивать поставки газа в ЕС
Нефтегазовая вертикальвчера в 09:45
Глава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпана
Газета.Ruвчера в 11:17
Equinor: возможности Норвегии в увеличении поставок газа для Европы исчерпаны
ПРАЙМвчера в 09:04

Интересное

Бывший участник шоу «Маска» станет новым членом жюри в третьем сезоне

Премьера передачи состоится 13 февраля. Новым членом жюри третьего сезона проекта «Маска» стал Тимур Батрутдинов.
Дни24вчера в 08:52

ПФР готовит гражданам в РФ автоматическую выплату в 13 тыс. рублей в 2022 году

Часть пенсионеров в России получит в 2022 году выплату от ПФР на сумму почти в 13 тысяч рублей.
Главный региональный16:12

Компания BMW повышает цены на автомобили в РФ в феврале 2022 года

BMW объявила о повышении цен на некоторые модели BMW в России, выпущенные (в зависимости от модели и комплектации) с 1 марта, 1 апреля и 1 мая 2022 года.
Автоновости днявчера в 04:22

Макрон назвал диалог с Путиным в Москве содержательным и насыщенным

Общение с президентом России Владимиром Путиным было содержательным и насыщенным, рассказал в Instagram глава Франции Эммануэль Макрон после визита в Москву и Киев.
РБК17:59

Валиева провалила допинг-тест до начала Олимпийских игр в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева попалась на применении допинга в декабре 2021 года.
СпортКПвчера в 11:01

Переживание урагана ускорило процесс старения обезьян

Разрушение экосистемы макак ураганом, вероятно, вызвало у них острый стресс, который, как отмечается, ускорил их старение.
FBM.ru7 февраля в 20:20

Суд продлил запрет действий Рашкину по делу о незаконной охоте

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте.
ТАССвчера в 04:12

Эсминцы Великобритании не смогли даже выйти из портов на перехват кораблей ВМФ России

По мнению обозревателей издания, если бы НАТО решила ответить России на учения у побережья Великобритании, эсминцы бы не помогли в этой ситуации и были бы уничтожены прямо в портах.
ИА SM-Newsвчера в 02:21

Госпитализированного Жириновского подключили к ИВЛ, он в тяжелом состоянии

Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.
РБКвчера в 10:16

Генконсул России Овсянников: в консульстве в Нью-Йорке впервые остались пять человек

"Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт", - отметил Овсянников.
РИА Новости16:18