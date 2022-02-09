Lenta.ruДиректор Equinor Опедаль заявил, что Норвегия не может увеличить поставки газа в ЕвропуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГлавный исполнительный директор норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил о невозможности увеличения поставок газа в Европу.Lenta.ruСейчас компания ведет добычу газа в предельно возможных объемах.ФАНГруппа Equinor является самой крупной энергетической компанией Норвегии.Banki LoansГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ранее, что ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ.ФинмаркетЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГазета.RuНародные новостиФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииНорвежская компания Equinor достигла предела в поставках газа в ЕвропуТАССвчера в 15:50Глава Equinor заявил, что Норвегия исчерпала возможности по увеличению поставок газа в ЕСЭкономика сегоднявчера в 12:06Норвегия больше ничего не сможет сделать для Европы в плане увеличения поставок газаФинмаркетвчера в 09:40В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в ЕвропуВзгляд.рувчера в 10:56Норвегия не может наращивать поставки газа в ЕСНефтегазовая вертикальвчера в 09:45Глава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпанаГазета.Ruвчера в 11:17Equinor: возможности Норвегии в увеличении поставок газа для Европы исчерпаныПРАЙМвчера в 09:04Показать ещёОценить161Поделиться