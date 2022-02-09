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Директор Equinor Опедаль заявил, что Норвегия не может увеличить поставки газа в Европу

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Главный исполнительный директор норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил о невозможности увеличения поставок газа в Европу.
Lenta.ru
Сейчас компания ведет добычу газа в предельно возможных объемах.
ФАН
Группа Equinor является самой крупной энергетической компанией Норвегии.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ранее, что ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ.
Финмаркет

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