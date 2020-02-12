Общество
МедиазонаДиректор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Летом 2019 года против директора ФБК возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за отказа удалить расследование. После этого Жданов покинул Россию, но в осенью вернулся обратно.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Хоккей
Железный занавес. Почему участие в Лиге чемпионов будет полезным для российского хоккея
В последние годы интересы хоккейных болельщиков в России прикованы к матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием российских звезд.
Гаджеты
В Сети появились характеристики смартфона Realme X50 Pro 5G
Из названия смартфона становится понятно, что он будет поддерживать 5G.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии
Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Технологии
Коллекция спутниковых «обоев» Google Earth View выросла почти вдвое
Сервис Google Earth добавил 1000 спутниковых фотографий, которые можно использовать в качестве фоновых изображений для смартфонов и компьютеров, в коллекцию Earth View.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Единоборства
Нурмагомедов занял первое место рейтинга лучших бойцов MMA
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял первое место в обновленном рейтинге крупнейшего портала по смешанным единоборствам Sherdog.
Шоу-бизнес
Мария Гончар призналась в любви экс-супругу Пелагеи
Мария Гончар призналась в любви экс-супругу Пелагеи Ивану Телегину.
Гаджеты
Huawei подтвердила, что приедет на MWC 2020
Китайский телекоммуникационный гигант и производитель смартфонов Huawei подтвердил, что приедет в Барселону на MWC 2020, опубликовав тизер презентации.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Наука
В России создадут алгоритм поиска школьников с повышенной тревожностью
Российские ученые создадут новый алгоритм поиска школьников с повышенной тревожностью.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Футбол
Зидан попал в ДТП, но избежал разбирательств взамен на селфи
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале
В Роструде напомнили, как будут отдыхать россияне в феврале и марте в связи с предстоящими праздниками.
Происшествия
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного
Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
Общество
Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России
«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Армия и оружие
Капитан сравнил мощь флотов США, России и Китая
Военно-морские силы (ВМС) США лидируют в мире и по подводным многоцелевым ударным лодкам, и по надводному флоту, рассказал «Известиям» военный аналитик, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.