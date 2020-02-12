Общество

МедиазонаМедиазонаДиректор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Летом 2019 года против директора ФБК возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за отказа удалить расследование. После этого Жданов покинул Россию, но в осенью вернулся обратно.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Медиазона12:21

Иван Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фрагментов фильма «Он вам не Димон»

Коммерсантъ15:44

Директор ФБК стал обвиняемым по делу из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

Znak.com13:47

Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинения по делу о фильме «Он вам не Димон»

Эхо Москвы19:08

Руководитель ФБК официально стал обвиняемым из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

БИЗНЕС Online11:28

Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Ведомости10:58

Глава ФБК Жданов официально стал обвиняемым из-за отказа удалять видео по иску Усманова

Интерфакс10:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Хоккей

Железный занавес. Почему участие в Лиге чемпионов будет полезным для российского хоккея

В последние годы интересы хоккейных болельщиков в России прикованы к матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием российских звезд.
ТАСС Спорт 01:45
Гаджеты

В Сети появились характеристики смартфона Realme X50 Pro 5G

Из названия смартфона становится понятно, что он будет поддерживать 5G.
RuNews24.ru 02:59
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии

Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Известия 19:07
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты 10 февраля в 16:05
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Технологии

Коллекция спутниковых «обоев» Google Earth View выросла почти вдвое

Сервис Google Earth добавил 1000 спутниковых фотографий, которые можно использовать в качестве фоновых изображений для смартфонов и компьютеров, в коллекцию Earth View.
Вести.Ru 03:53
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Единоборства

Нурмагомедов занял первое место рейтинга лучших бойцов MMA

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял первое место в обновленном рейтинге крупнейшего портала по смешанным единоборствам Sherdog.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:12
Шоу-бизнес

Мария Гончар призналась в любви экс-супругу Пелагеи

Мария Гончар призналась в любви экс-супругу Пелагеи Ивану Телегину.
Актуальные Новости 02:16
Гаджеты

Huawei подтвердила, что приедет на MWC 2020

Китайский телекоммуникационный гигант и производитель смартфонов Huawei подтвердил, что приедет в Барселону на MWC 2020, опубликовав тизер презентации.
Ридус 11:19
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru вчера в 05:54
Наука

В России создадут алгоритм поиска школьников с повышенной тревожностью

Российские ученые создадут новый алгоритм поиска школьников с повышенной тревожностью.
Ugpressa.ru 09:54
Политика

Совбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 16:37
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 05:02
Футбол

Зидан попал в ДТП, но избежал разбирательств взамен на селфи

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП.
Матч ТВ 21:47
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Инфорос 03:19
Происшествия

Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Газета.Ru 14:16
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
REGNUM 18:47
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 03:03
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в феврале

В Роструде напомнили, как будут отдыхать россияне в феврале и марте в связи с предстоящими праздниками.
9111.ru вчера в 03:52
Происшествия

В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного

Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Российская газета 07:00
Культура

BBC снимет сериал о Грете Тунберг

Ведомости вчера в 04:31
Общество

Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России

«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.
Новый День 00:52
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Армия и оружие

Капитан сравнил мощь флотов США, России и Китая

Военно-морские силы (ВМС) США лидируют в мире и по подводным многоцелевым ударным лодкам, и по надводному флоту, рассказал «Известиям» военный аналитик, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.
Известия 05:19
Наука

В ДНК западных африканцев обнаружили гены «призрачного» человека

Известия 19:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Он вам не Димон
Фильм, 2017
В фильме рассказывается о предполагаемом недвижимом имуществе председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное