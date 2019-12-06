Происшествия

РБКРБКДиректор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали. По словам основателя фонда Алексея Навального, это произошло у офиса организации. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что данными о задержании Жданова не располагают.
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Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

РБК05:51

В Москве задержали главу ФБК Ивана Жданова

Московский Комсомолец05:37

Директор ФБК Иван Жданов задержан в Москве

Znak.com05:25

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Фонтанка.Ру05:30

Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Интерфакс05:29

В Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов

Эхо Москвы05:34

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Дождь05:11
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Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
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Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
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Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок

Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
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