Происшествия

РБКРБКДиректор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали. По словам основателя фонда Алексея Навального, это произошло у офиса организации. Информацию о задержании подтвердил РБК адвокат Жданова Владимир Воронин.
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В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

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Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

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Источник: директора ФБК Ивана Жданова задержали за нарушение правил организации митинга

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