Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter. Директор ФБК был задержан днем 6 декабря у офиса фонда, после чего его доставили в ОВД «Лужники».

Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток

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