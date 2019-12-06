Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДиректора ФБК Жданова арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter. Директор ФБК был задержан днем 6 декабря у офиса фонда, после чего его доставили в ОВД «Лужники».
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Директор ФБК Иван Жданов задержан в Москве

Znak.com05:25

Источник: директора ФБК Ивана Жданова задержали за нарушение правил организации митинга

ТАСС07:10

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

РБК05:51

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Московский Комсомолец05:37

В Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов

Эхо Москвы05:34

Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Интерфакс05:29

Ивана Жданова арестовали на десять суток

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