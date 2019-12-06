Происшествия
КоммерсантъДиректора ФБК Жданова арестовали на десять суток
Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter. Директор ФБК был задержан днем 6 декабря у офиса фонда, после чего его доставили в ОВД «Лужники».
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Общество
Крымский парк львов «Тайган» закрыли на месяц
В Крыму Белогорский районный суд вынес решение о приостановки работы парка "Тайган" на один месяц, сообщает РИА «Новости».
Футбол
В Испании установят статую Месси
Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Происшествия
В Москве эвакуировали здание Верховного суда
Здание Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба суда «РИА Новости».
Общество
Самые популярные у россиян в 2019 году породы собак назвали кинологи
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Футбол
Сычев покинул «Пюник», не сыграв за команду ни одного матча
36-летний Сычев подписал контракт с «Пюником» в конце августа, но так и не провел за команду ни единого матча.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Хоккей
«Йокерит» на выезде переиграл «Сибирь»
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Космос
Украина представила панораму «лунной базы»
Экономика
РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way
6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Шоу-бизнес
Юлия Барановская: На алименты претендовать не могу
Общество
В Москве уволили руководство роддома № 27 после жалоб пациентов
Начальство московского родильного дома № 27 уволено в полном составе после жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Политика
Власти Германии обнародовали график «нормандского саммита» 9 декабря
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что 9 декабря в Париже Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками саммита — Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
Гаджеты
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с технологией eSIM
Из Китая приходят новости о старте продаж в стране "умных" часов Xiaomi Mi Watch с активированной технологией eSIM.