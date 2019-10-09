Экономика
РБКДиректор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.
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«Видимо, это была иностранная организация с рублевым счетом»: Иван Жданов о денежном переводе, из-за которого ФБК признали иноагентом
Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.Дождь14:31
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Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
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Газета.Ru 10:54
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Глава Хакасии не смог объяснить, чем он лучше Виктора Зимина, и признался, что никогда его не демонизировал.
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В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
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Боевики заблокировали для мирных граждан КПП «Абу-эд-Духур» в Алеппо
Представитель сирийской армии отметил, что к КПП направлены автобусы, развёрнут медицинский пункт, дежурят медики, а для обеспечения порядка здесь присутствуют российские военные полицейские.
Московский Комсомолец 22:40
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
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Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
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Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
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Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
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В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию
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Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
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Общество
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Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами
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