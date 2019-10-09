Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.

с чего всё началось

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании, который стал аргументом для включения организации в список «иностранных агентов».

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