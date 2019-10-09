Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.

с чего всё началось

Это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет. А тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно из цепочки событий огромных исков, и явно из цепочки событий в попытке задушить ФБК.

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Гаджеты Samsung потратит $11 млрд на создание дисплеев нового поколения Компания Samsung Display Co. собирается вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Авто Представлен дизайн нового Volkswagen Golf Дизайн нового более динамичного и современного Volkswagen Golf, наконец, официально представили публике.

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Автоспорт Феттель признал, что был не прав в Сочи Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

Происшествия Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Федоров с 1996 по 2000 год работал в администрации президента (АП) начальником управления по координации деятельности полномочных представителей, а затем, до 2011 года, занимал пост первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Футбол Ван дер Сар назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед» В команде всегда были люди с характером. В последние годы их в «Манчестер Юнайтед» не было.

Гаджеты Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8 Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.

Финансы Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.

Футбол Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни «В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.

Шоу-бизнес Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.

Происшествия Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.

Политика Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

Происшествия Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников.

Гаджеты На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.

Общество Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.