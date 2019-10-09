Экономика
РБКДиректор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.
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«Видимо, это была иностранная организация с рублевым счетом»: Иван Жданов о денежном переводе, из-за которого ФБК признали иноагентом
Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.Дождь14:31
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Политика
Иран освободил российскую журналистку Юзик
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России
В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Политика
Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Армия и оружие
Турция нанесла удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» уже нанесла удары по 181 объекту курдских формирований в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.
Футбол
Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.
Армия и оружие
Украина сорвала разведение сил в Донбассе
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Политика
Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений
Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Футбол