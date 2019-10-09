Экономика

РБКРБКДиректор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

1 фото
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

«Видимо, это была иностранная организация с рублевым счетом»: Иван Жданов о денежном переводе, из-за которого ФБК признали иноагентом

Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.
Дождь14:31

Подробнее о событии

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

РБК15:52

Директор ФБК назвал провокацией перевод денег из Испании

Медиазона16:25

Платежи, из-за которых ФБК признали иноагентом, отправлены на заблокированный счет

Коммерсантъ16:10

Директор Фонда борьбы с коррупцией назвал провокацией перевод денег из Испании

Эхо Москвы22:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Политика

Иран освободил российскую журналистку Юзик

Коммерсантъ 19:25
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

Газета.Ru 05:00
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

Неизвестный расстрелял людей у синагоги в немецком Галле

Интерфакс 07:47
Экономика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor 16:48
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета 11:08
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Авто

Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией

Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили 04:30
Гаджеты

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb вчера в 05:48
Спорт

«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»

«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Политика

Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну

Газета.Ru 22:15
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс 19:44
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 19:19
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.
Lenta.ru вчера в 11:35
Армия и оружие

Турция нанесла удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии

Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» уже нанесла удары по 181 объекту курдских формирований в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.
Аргументы и Факты 18:56
Футбол

Агент Малкома опубликовал фото нападающего «Зенита» из больницы

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Малкома, опубликовал снимок бразильца из больницы.
Sport24.ru 19:58
Армия и оружие

Украина сорвала разведение сил в Донбассе

Комсомольская правда 10:32
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Политика

Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений

Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
REGNUM 03:22
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Футбол

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное