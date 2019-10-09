Экономика
РБКДиректор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.
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с чего всё началось
«Видимо, это была иностранная организация с рублевым счетом»: Иван Жданов о денежном переводе, из-за которого ФБК признали иноагентом
Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.Дождьвчера в 14:31
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Платежи, из-за которых ФБК признали иноагентом, отправлены на заблокированный счет
Коммерсантъвчера в 16:10
Директор Фонда борьбы с коррупцией назвал провокацией перевод денег из Испании
Эхо Москвывчера в 22:04
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Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Происшествия
В Германии задержали одного из подозреваемых в стрельбе у синагоги
Полиция немецкого города Галле, в котором ранее произошла стрельба у местной синагоги с как минимум двумя погибшими, сообщила о первом задержанном по данному делу.
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
Политика
ПА НАТО оценит вред санкций против «Северного потока — 2»
Парламентская ассамблея НАТО на осенней сессии рассмотрит доклад, предупреждающий о вреде возможных санкций Вашингтона против «Северного потока — 2» отношениям США и Европы.
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Общество
Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии
Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Армия и оружие
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Гаджеты
«Яндекс» представил умную колонку, которой можно управлять жестами
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
Здоровье
В Саратове освобожден от должности главврач клиники РЖД
Впоследствии оказалось, что он поменялся местами с коллегой, руководителем клиники кожных и венерических болезней Дмитрием Ивановым.В Саратовской области проходит кампания по обновлению руководящего состава в здравоохранении.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек.
Теннис
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине
Футбол
Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ
Гаджеты
Google запретит устанавливать Android 9 Pie на новые смартфоны
По данным ресурса XDA-Developers, компания Google готовит изменения в программу сертификации игровых устройств и смартфонов.
Общество
Мэр Казани дал интервью на радиостанции «Эхо Москвы»
Мэр Казани Ильсур Метшин дал интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Встреча прошла в Казанской Ратуше.
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты могут разрешить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией Huawei, сообщает РИА Новости.