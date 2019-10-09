Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.

с чего всё началось

Это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет. А тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно из цепочки событий огромных исков, и явно из цепочки событий в попытке задушить ФБК.

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.

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