Экономика
РБКДиректор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.
Читать в источнике
Оценить
Это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет. А тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно из цепочки событий огромных исков, и явно из цепочки событий в попытке задушить ФБК.
— Иван Жданов, российский юристЗакC.Ру 02:52
с чего всё началось
«Видимо, это была иностранная организация с рублевым счетом»: Иван Жданов о денежном переводе, из-за которого ФБК признали иноагентом
Фонд борьбы с коррупцией включили в список «иностранных агентов» из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организацию митингов.Дождьвчера в 14:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Платежи, из-за которых ФБК признали иноагентом, отправлены на заблокированный счет
Коммерсантъвчера в 16:10
Директор Фонда борьбы с коррупцией назвал провокацией перевод денег из Испании
Эхо Москвывчера в 22:04
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Космос
Робот «Федор» может стать торговой маркой
"Роскосмос" подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 14:11
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Анатолия Папанова
Не стало вдовы знаменитого актера Анатолия Папанова. Надежде Каратаевой было 93 года, сообщает телеграм-канал "112".
Московский Комсомолец 05:13
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Ведомости вчера в 19:16
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Армия и оружие
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 17:00
Гаджеты
Oppo представила мощный и недорогой флагманский смартфон
Oppo презентовала в Китае флагманский смартфон Reno Ace. Он получил интересные характеристики, а главное — невысокую цену.
Ferra 05:20
Армия и оружие
Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии
"МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 05:34
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Кино
Новая лента с участием Уилла Смита получила очень низкий рейтинг
SM News вчера в 20:32
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 вчера в 12:04
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 10:21
Армия и оружие
Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.
Известия 05:28
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Политика
Зеленский заявил, что Россия устала от конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве высказал мнение, что у России есть усталость от происходящего в Донбассе.
Интерфакс 05:14
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Космос
Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
Авто
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX
Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 08 октября в 05:14