Экономика

РБКРБКДиректор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. Таким образом в 2018 году ФБК получил от сторонников в сумме 58 млн руб.
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Иван Жданов
Это все очень похоже на провокацию, потому что платежей от юридических лиц у нас вообще практически нет. А тем более иностранных платежей и тем более специально на заблокированный счет. Поэтому это все явно из цепочки событий огромных исков, и явно из цепочки событий в попытке задушить ФБК.
— Иван Жданов, российский юристЗакC.Ру 02:52
с чего всё началось

«Видимо, это была иностранная организация с рублевым счетом»: Иван Жданов о денежном переводе, из-за которого ФБК признали иноагентом

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