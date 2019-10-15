Происшествия

ВедомостиВедомостиДиректор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
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В региональных штабах политика Алексея Навального проходят массовые обыски — полиция пришла к сторонникам политика в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Краснодаре, Новокузнецке и других городах, сообщает
 «ОВД-Инфо».
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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