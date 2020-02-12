Общество

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaДиректор ФБК стал обвиняемым по делу «Он вам не Димон»

Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову присвоен статус обвиняемого по уголовному делу о публикации фильма ФБК «Он вам не Димон».
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Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов официально стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

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Иван Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фрагментов фильма «Он вам не Димон»

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Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

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Руководитель ФБК официально стал обвиняемым из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28

Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Ведомостивчера в 10:58

Директор ФБК стал обвиняемым по делу из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

Znak.comвчера в 13:47
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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