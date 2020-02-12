Общество
FreeNews-VolgaДиректор ФБК стал обвиняемым по делу «Он вам не Димон»
Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову присвоен статус обвиняемого по уголовному делу о публикации фильма ФБК «Он вам не Димон».
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Иван Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фрагментов фильма «Он вам не Димон»
Коммерсантъвчера в 15:44
Глава ФБК Жданов официально стал обвиняемым из-за отказа удалять видео по иску Усманова
Интерфаксвчера в 10:51
Руководитель ФБК официально стал обвиняемым из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28
Директор ФБК стал обвиняемым по делу из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»
Znak.comвчера в 13:47
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