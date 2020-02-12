Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

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