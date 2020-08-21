Происшествия

JustMediaJustMediaДиректор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального было обнаружено опасное вещество. Его слова подтвердила супруга оппозиционера Юлия. Видео выложила в своем Твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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Директор ФБК рассказал о смертельно опасном веществе, которым мог быть отравлен Навальный

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Юрист ФБК Иван Жданов: «Вещество, которым отравили Навального, может быть опасно для окружающих»

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Представитель Навального заявил о найденном опасном веществе у политика

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Директор ФБК заявил о смертельно опасном яде в организме Навального

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Активист стачечного комитета "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ.
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Москва, 19 августа 2020, 20:45 — REGNUM Постановление Верховной рады Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Стало известно, чем СССР расплачивался с США по ленд-лизу

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Страна погрязла в рекордных долгах после значительного роста трат правительства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
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