Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального было обнаружено опасное вещество. Его слова подтвердила супруга оппозиционера Юлия. Видео выложила в своем Твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

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