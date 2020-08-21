Происшествия
JustMediaДиректор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального было обнаружено опасное вещество. Его слова подтвердила супруга оппозиционера Юлия. Видео выложила в своем Твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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Здоровье
Губернатор ХМАО заявила о готовности региона ко второй волне COVID
Остаётся сделать всё, чтобы вторая и третья волны не пришли, а если и пришли, то с минимальной высотой, - сказала глава региона.
Вестник 05:50
Политика
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК 02:28
Футбол
ТАСС: Влашич избежал серьезной травмы и готовится сыграть с «Рубином»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, скорее всего, сможет принять участие в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».
Матч ТВ 05:58
Политика
Парламент Белоруссии потребовал от ЕС не вмешиваться в дела республики
По информации агентства БЕЛТА, главы парламента августа отметили, что ряд европейских чиновников сделали политические заявления, которые граничат с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.
RuNews24.ru 05:57
Футбол
«Реал» хочет подписать Мбаппе в 2021 году
"Реал" может подписать контракт с нападающим "ПСЖ" Кильяном Мбаппе в 2021 году.
Pravda.Ru 04:57
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Славянский кредит»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Славянский кредит».
RT на русском 03:12
Происшествия
Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера
Интерфакс 05:04
Политика
Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя там безопасно, передает РИА Новости.
BFM.ru 05:51
Общество
Медики омской больницы впустили жену Навального в реанимацию
ПолитРоссия вчера в 09:17
Происшествия
Белорусский активист сбежал из страны через форточку КГБ
Активист стачечного комитета "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ.
Вести.Ru 05:45
Политика
Грызлов: постановление Рады о выборах противоречит Минским соглашениям
Москва, 19 августа 2020, 20:45 — REGNUM Постановление Верховной рады Украины о местных выборах противоречит Минским соглашениям.
REGNUM 19 августа в 13:45
Общество
Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
РБК 05:15
Политика
Стало известно, чем СССР расплачивался с США по ленд-лизу
RuNews24.ru 05:11
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный.
Рамблер 00:24
Армия и оружие
Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу по протестующим
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил применение военными оружия против протестующих.
Lenta.ru вчера в 19:57
Технологии
Microsoft запретил отключать встроенный антивирус Windows Defender
Компания Microsoft выпустила новое обновление операционной системы Windows 10, которое блокирует возможность отключать антивирус Windows Defender.
Деловое.ТВ вчера в 06:02
Наука
Стала известна причина повторного заболевания коронавирусом
Как сообщали ранее «Кубанские новости», стали известны побочные эффекты вакцины от коронавируса.
Кубанские новости 03:20
Технологии
В такую скорость интернета сложно поверить, но она достигнута
Установлен новый рекорд скорости передачи данных в интернете, которая составляет 178 терабит в секунду (Тбит/с).
iXBT.com 04:49
Футбол
Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче РПЛ
Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится 23 августа в рамках четвёртого тура РПЛ на «Открытие Арене».
Metaratings вчера в 09:21
Экономика
Великобритания погрязла в рекордных за всю историю долгах
Страна погрязла в рекордных долгах после значительного роста трат правительства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:35
Происшествия
Собчак опубликовала новые данные о состоянии Навального
Как пояснила Собчак, о диагнозе Навального анонимно рассказала дочь одного из врачей больницы, принимавшего участие в консилиуме, на котором обсуждалось состояние оппозиционера.
Lenta.ru 05:45
Политика
Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины
Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 05:24
Общество
Минкомсвязь заплатит школьникам до 125 тысяч рублей за успехи в IT
Школьники, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, получат до 125 тысяч рублей.
Российская газета 05:24
Экономика
ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле
Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Происшествия
В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов
ИА Красная Весна вчера в 09:28
Религия
Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах
РИА Новости вчера в 15:31
Хоккей
Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ
"Даллас" вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбив в первом раунде "Калгари".
РИА Новости 01:50