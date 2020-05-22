Коронавирус
REGNUMДиректор ФК «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что якобы глава Чечни Рамзан Кадыров транспортирован в Москву с подозрением на коронавирус. Заболел также министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, сообщили СМИ.
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с чего всё началось
Гендиректор грозненской футбольной команды "Ахмат" Ахмед Айдамиров прокомментировал в интервью РБК сообщения о якобы плохом самочувствии президента Чечни Рамзана Кадырова.Царьград10:24
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Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан 09:51
Политика
Путин назвал сроки второй волны коронавируса в России
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о 90 погибших при крушении самолета
Власти Пакистана в пятницу, 22 мая, сообщили о том, что 90 человек погибли при крушении самолета у аэропорта в Карачи.
Известия 12:20
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Мослента вчера в 13:23
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Электронные пропуска в Московской области отменяются с 23 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
РИА Новости 11:40
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции были уничтожены шесть бандитов, которые планировали теракты.
Газета.Ru 10:54
Общество
Названы сроки окончания испытаний вакцины от коронавируса в России
Заместитель директора НИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов сообщил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса нового типа на людях появятся в стране в начале июля.
Парламентская газета 12:10
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Политика
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Спорт
50 фигуристок заедут на базу в Новогорске 24 мая
Министр спорта Олег Матыцин ранее сообщил, что федеральные базы для централизованной подготовки сборных команд «Озеро Круглое» и в Новогорске готовятся к открытию 25 мая.
Спорт-Экспресс 12:21
Космос
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
РИА Новости вчера в 19:38
Происшествия
На Украине тяжело ранили прокурора
Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Наука
Изменения в питании могут защитить от рака молочной железы
Evo-rus.com 03:13
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
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Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
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NPD Group: Final Fantasy VII Remake стала самой продаваемой игрой в США в апреле
Final Fantasy VII Remake стала самой продаваемой игрой в США в апреле, а также самой продаваемой игрой на PS4 в 2020 году.
CyberSport.ru 10:08
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
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Госдума приняла закон о едином регистре данных россиян
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах.
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Энергетика
Цена на нефтяные фьючерсы снижается в ходе торгов на мировых биржах
Стоимость июльских фьючерсов на нефть ключевых марок снижается в ходе торгов на мировых фондовых биржах.
Политика Сегодня 02:47
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Сосновый Бор официально переведен в «желтую зону»
Губернатор официально перевел Сосновый Бор в «желтую зону».
Маяк (г. Сосновый Бор) 10:29