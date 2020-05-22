с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что якобы глава Чечни Рамзан Кадыров транспортирован в Москву с подозрением на коронавирус. Заболел также министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, сообщили СМИ.

Политика Путин назвал сроки второй волны коронавируса в России Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. 2,4K

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 64

Общество Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье Электронные пропуска в Московской области отменяются с 23 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице во "ВКонтакте". 769

Общество Названы сроки окончания испытаний вакцины от коронавируса в России Заместитель директора НИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов сообщил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса нового типа на людях появятся в стране в начале июля.

Общество На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года. 29

Политика МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.

Здоровье На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона. 6

Спорт 50 фигуристок заедут на базу в Новогорске 24 мая Министр спорта Олег Матыцин ранее сообщил, что федеральные базы для централизованной подготовки сборных команд «Озеро Круглое» и в Новогорске готовятся к открытию 25 мая.

Происшествия На Украине тяжело ранили прокурора Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 229

Общество Махачкалу закроют из-за коронавируса Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. 4

Музыка Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса. 850

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 74