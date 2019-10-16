Политика
Газета.RuДиректор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Вместе с тем, почти 5,5 тыс. россиян выехали за рубеж и примкнули к террористическим организациям.
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Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
РИА Новости 06:27
Происшествия
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Футбол
Антон Бобер стал тренером «Крыльев Советов»
Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, на сегодняшний день укомплектован тренерский штаб футбольного клуба «Крылья Советов».
Самарская газета 05:21
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru вчера в 04:30
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Российская газета 04:50
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
ФАН 04:45
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
РИА Новости 03:27
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг
Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Инфорос 04:47
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 будет похож на Sony Xperia 1
О смартфоне Samsung Galaxy S11 ходит множество слухов, а вот хотя бы более-менее достоверной информации почти нет.
iXBT.com вчера в 14:01
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил уничтожение военных Украины в «Иловайском котле»
Как рассказал экс-глава Генштаба, маршруты, по котором передвигались военные, были согласованы с противником.
Аргументы недели 06:50
Кино
Беременная Валерия Гай Германика появилась на премьере фильма с волком
Будучи на позднем сроке беременности Гай Германика не стала отменять презентацию фильма. На премьеру режиссер пришла с настоящим волком.
Культуромания 13 октября в 11:31
Происшествия
В Якутии депутата лишили полномочий за избиение полицейского лопатой
Районного депутата из Якутии лишили полномочий за нападение с лопатой на полицейского, сообщает республиканская прокуратура.
РБК 04:00
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение вчера в 04:54
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Армия и оружие
Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке
Сделка курдских YPG с Дамаском и Москвой по защите атакованных турецкими силами сирийских северных границ делает Кремль лидером в формировании будущего арабской республики и укрепляет имидж Путина на Ближнем Востоке, полагают эксперты.
РБК 03:34
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru 03:04
Технологии
Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат
Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
3DNews 05:15
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40