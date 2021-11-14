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Директор ФСВТС Шугаев: Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию

Россия начала поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию.
Lenta.ru
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года.
РИА Новости
С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения.
РИА Новости
Как сообщалось ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Россия начала поставки систем ЗРС С-400 «Триумф» в Индию
РИА Новости19:09
Директор ФСВТС Шугаев: Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию
Lenta.ru20:11
Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию
РБК19:34
Начались поставки комплексов С-400 в Индию
Взгляд.ру19:31
Россия начала поставлять Индии ЗРС С-400
Газета.Ru19:18
Россия начала поставки ЗРК С-400 в Индию
РЕН ТВ19:13
Россия начала поставки С-400 в Индию
Коммерсантъ21:00

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