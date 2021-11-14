Lenta.ruДиректор ФСВТС Шугаев: Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в ИндиюРоссия начала поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию.Lenta.ruРоссия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года.РИА НовостиС-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения.РИА НовостиКак сообщалось ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильГазета.RuLife.ruРЕН ТВОбщественная служба новостейПодробнее о событииРоссия начала поставки систем ЗРС С-400 «Триумф» в ИндиюРИА Новости19:09Директор ФСВТС Шугаев: Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в ИндиюLenta.ru20:11Россия начала поставки ЗРК С-400 в ИндиюРБК19:34Начались поставки комплексов С-400 в ИндиюВзгляд.ру19:31Россия начала поставлять Индии ЗРС С-400Газета.Ru19:18Россия начала поставки ЗРК С-400 в ИндиюРЕН ТВ19:13Россия начала поставки С-400 в ИндиюКоммерсантъ21:00Показать ещёОценить27Поделиться