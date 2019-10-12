Футбол

МИР 24МИР 24Директор «Фиорентины» замотивировал футболиста своей племянницей

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде рассказал, как ему удалось замотивировать хавбека Гаэтано Кастровилли на хорошую игру, сообщает TuttoCalcioNews.
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Директор «Фиорентины» замотивировал футболиста своей племянницей

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