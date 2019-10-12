Футбол
МИР 24Директор «Фиорентины» замотивировал футболиста своей племянницей
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде рассказал, как ему удалось замотивировать хавбека Гаэтано Кастровилли на хорошую игру, сообщает TuttoCalcioNews.
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«Сыграешь хорошо – разрешу написать племяннице». Директор «Фиорентины» замотивировал футболиста своего клуба
ProstoProSportвчера в 16:18
Спортивный директор «Фиорентины» замотивировал игрока с помощью своей племянницы (фото)
Sportbox.RUвчера в 14:31
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Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Несколько семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира», передает РИА Новости.
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Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
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Названы продукты, которые помогают очистить сосуды
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МедиаПоток 10 октября в 08:31
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Путин сообщил о работе над совершенно новым оружием в России
Президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ создали оружие, которого «пока в мире ни у кого нет».
Московский Комсомолец 06:01
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
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Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Пёнтека у «Милана»
Последним игроком, который попал в сферу интересов «красных дьяволов», стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, сообщает The Telegraph.
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Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета 11 октября в 06:49
Гаджеты
Huawei переходит на более ёмкие аккумуляторы
Например, компания Huawei, которая в условиях действия американских санкций вынуждена искать новые способы продвижения своих смартфонов, намеревается отойти от аккумуляторов емкостью 3000 мА•ч.
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Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
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Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
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Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
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Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
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85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
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Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram
Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
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Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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