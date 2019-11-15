Общество

Lenta.ruLenta.ruДиректор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Подъем».
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Владимир Винокур
Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.
— Владимир Винокур, певецГазета.Ru 07:10
с чего всё началось

Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

После выступления в Новосибирске, где юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, ему начали отменять выступления. Об этом рассказал советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.
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