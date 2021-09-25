Кто был инициатором применения самого устрашающего оружия

Кто был инициатором применения самого устрашающего оружия 115 лет назад, в 1906 году, все подразделения японской Императорской армии выполнили приказ от 23 декабря 1905 года и представили данные о своей деятельности и успехах во время войны с Россией.