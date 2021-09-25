Lenta.ruДиректор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофойОбвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью.Lenta.ru«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.Lenta.ruГрядущий кризис на Украине произойдет и из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний, страха перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.Lenta.ruПричиной кризиса станет и перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист рассказал об угрозах для среднего класса УкраиныИзвестия20:39Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофойLenta.ruвчера в 16:46Показать все источникиОценить12Поделиться