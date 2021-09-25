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Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой

Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью.
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«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.
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Грядущий кризис на Украине произойдет и из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний, страха перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.
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Причиной кризиса станет и перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.
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Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины
Известия20:39
Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой
Lenta.ruвчера в 16:46
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