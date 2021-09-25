Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса.