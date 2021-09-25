Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса.
Грядущий кризис на Украине произойдет и из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний, страха перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.
Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.