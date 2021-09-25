Будьте в Плюсе

Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой

Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью.
Lenta.ru
«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.
Lenta.ru
Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса.
ПРАЙМ
Грядущий кризис на Украине произойдет и из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний, страха перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины
Московский Комсомолец21:57
«Главред»: средний класс Украины обеднеет из-за глобальной ситуации в экономике и кризиса управления
ПРАЙМ21:54
Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой
Lenta.ruвчера в 16:46
Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины
Известия20:39

Интересное

Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.
ТАССвчера в 09:46

NYT сообщила, что осведомитель ФБР состоял в движении, штурмовавшем Капитолий в январе

Осведомитель ФБР находился в рядах членов ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни"), штурмовавших здание конгресса США 6 января, он общался со своим куратором, пишет газета New York Times.
РИА Новости21:00