Будьте в Плюсе

Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой

«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.
Lenta.ru
Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса.
ПРАЙМ
Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью.
Lenta.ru
Причиной кризиса станет и перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экономист: обвал украинских рынков станет катастрофой
Южный Федеральный03:43
Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины
Московский Комсомолец21:57
Экономист: средний класс Украины обеднеет из-за глобальной ситуации в экономике и кризиса управления
ПРАЙМ21:54
Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины
Известия20:39
Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой
Lenta.ruвчера в 16:46

Интересное

Юшков: Европа лишилась шанса на дешевый газ даже при запуске «Северного потока-2»

На фоне ухода СПГ и отказа Брюсселя компенсировать недостающие объемы за счет оперативного запуска «Северного потока-2» сформировалось высокое потребительское требование по газу, которое будет сохраняться до потепления весной следующего года.
Южный Федеральныйвчера в 06:03

Премьер Мали объяснил обращение к ЧВК «Вагнер» тем, что страну бросила Франция

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).
Интерфакс22:21