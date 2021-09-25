Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса.
На фоне ухода СПГ и отказа Брюсселя компенсировать недостающие объемы за счет оперативного запуска «Северного потока-2» сформировалось высокое потребительское требование по газу, которое будет сохраняться до потепления весной следующего года.
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).