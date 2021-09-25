Грядущий экономический кризис сделает жизнь украинцев с малым достатком еще тяжелее, а увеличивающиеся налоги и штрафы прибавят сложностей, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью. Такое мнение выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
Ряд китайских политологов придерживались примерно таких же позиций: уверяли, что Китаю для налаживания отношений с Вашингтоном нужно просто пересидеть Трампа, что при Байдене США перестанут кошмарить Китай.