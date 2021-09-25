США создали глобальный антикитайский заговор

Ряд китайских политологов придерживались примерно таких же позиций: уверяли, что Китаю для налаживания отношений с Вашингтоном нужно просто пересидеть Трампа, что при Байдене США перестанут кошмарить Китай.