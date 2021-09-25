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Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой

Грядущий экономический кризис сделает жизнь украинцев с малым достатком еще тяжелее, а увеличивающиеся налоги и штрафы прибавят сложностей, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
Московский Комсомолец
«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.
Lenta.ru
Причиной кризиса станет и перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.
Lenta.ru
Во-первых, на ситуацию повлияет рост стоимости энергоресурсов и повышение тарифов ЖКХ, а также наличие колоссального мирового долга станы.
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Директор Института развития экономики Украины Гончаров: обвал рынков станет катастрофой
Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью. Такое мнение выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
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