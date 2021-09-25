Грядущий экономический кризис сделает жизнь украинцев с малым достатком еще тяжелее, а увеличивающиеся налоги и штрафы прибавят сложностей, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
Автор текста обратил внимание на растущие цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, на предприятия и компании, которые оказались перед угрозой дефолта и обанкротились, инфляцию и мировой госдолг, а также на геополитические риски и волны коронавируса.
В отличие от последних лет власти решили не повышать минимальную зарплату — после роста до 6500 гривен (17,6 тысячи рублей) в декабре нынешнего года она останется на том же уровне до середины осени следующего, когда увеличится лишь на 200 гривен.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, пишет Daily Mail.
Королевская коллекция включает не только живопись и графику, о которых рассказывает эта книга, но и скульптуру, книги и всевозможные образцы декоративно-прикладного искусства: от французского фарфора до ювелирных изделий Фаберже.