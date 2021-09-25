Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона

В отличие от последних лет власти решили не повышать минимальную зарплату — после роста до 6500 гривен (17,6 тысячи рублей) в декабре нынешнего года она останется на том же уровне до середины осени следующего, когда увеличится лишь на 200 гривен.