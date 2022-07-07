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Директор Мошляк заявил о праве получить до 15,6 тысячи рублей за внесенные в НПФ средства

Если вы официально трудоустроены, то сможете вернуть до 15,6 тысячи рублей.В источнике

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Директор АО «НПФ Эволюция» Мошляк: россияне могут вернуть часть пенсионных накоплений
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