Главы МИД стран «большой семерки» отказались принимать участие в гала-ужине во время министерской встречи G20 в Индонезии из-за присутствия на нем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов высказался о возможном введении в России ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19 в мире.
Для получения налогового вычета и софинансирования от государства в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет.