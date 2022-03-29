"Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", - добавил Гришунин.
Министерство транспорта России подготовило законопроект, предусматривающий передачу агрегаторами такси данных ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили участники рынка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ.
Позднее заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил, что власти в рамках вводимых против России санкций были вынуждены заморозить на счетах в стране более 160 миллионов злотых (около 3,8 миллиарда рублей).
Сотрудники полиции составили на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана два протокола по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").