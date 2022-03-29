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Директор НРА Гришунин назвал два способа оплаты российского газа

За поставки газа из России европейские компании смогут расплачиваться через банки, которые не попали под санкции.
News.ru
"Европейский потребитель открывает дочку в России, на счет которой переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ", - добавил Гришунин.
РИА Новости
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".
РИА Новости
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях.
ПРАЙМ

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