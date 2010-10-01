Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом. Об этом он написал 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Здоровье Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Технологии В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Гаджеты Включать Bluetooth на Android оказалось опасно Эксперты по кибербезопасности немецкой лаборатории ERNW обнаружили в операционной системе Android критическую уязвимость.

Политика Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.

Здоровье Эпидемиолог: коронавирус может заразить 60% населения Земли По прогнозу большинства экспертов, каждый инфицированный заразит вирусом еще двух с половиной человек, что создает риски распространения эпидемии на 60-80% мирового населения (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущие официальные данные по кол-ву инфицированных), отмечает профессор.

Общество МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.