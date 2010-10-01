Экономика
REGNUMДиректор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии
Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом. Об этом он написал 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Армия и оружие
Боевики сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
Армия и оружие
Власти Шри-Ланки могут закупить у России военную технику
Посол РФ в Шри-Ланке Юрий Материй заявил, что власти южноазиатского государства изучают возможность закупки российской военной техники.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром
Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в автоаварии под Краснодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ансамбля.
Технологии
В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности
Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
Финансы
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Центральный банк повысил курс доллара на 18 копеек, до 63,94 рубля. Курс евро снижен на 5,4 копейки, до 69,77 рубля.
Политика
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
Как сообщает "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Фигурное катание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями
Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
Кино
Warner Bros. сменила название «Хищных птиц» после слабого старта
Гаджеты
Включать Bluetooth на Android оказалось опасно
Эксперты по кибербезопасности немецкой лаборатории ERNW обнаружили в операционной системе Android критическую уязвимость.
Политика
Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Политика
Кремль ждет выполнения договоренностей «нормандского саммита» в срок
В Кремле ожидают, что договоренности, которые были достигнуты на встрече "нормандской четверки" в Париже, будут выполнены в срок.
Общество
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус может заразить 60% населения Земли
По прогнозу большинства экспертов, каждый инфицированный заразит вирусом еще двух с половиной человек, что создает риски распространения эпидемии на 60-80% мирового населения (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущие официальные данные по кол-ву инфицированных), отмечает профессор.
Политика
Зеленский рассказал о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу
По словам главы Украины, Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Шоу-бизнес
Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
"Именно поэтому - сегодня хотел вам сообщить первым новость - я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин.