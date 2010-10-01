Экономика

REGNUMREGNUMДиректор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии

Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом. Об этом он написал 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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