Общество
Lenta.ruДиректор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
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Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд добивается премии за сделку с «Газпромом»
Коммерсантъвчера в 22:45
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