Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДиректор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось
Однако, судя по видео
, певица со сцены благодарит зрителей за то, что они пришли на концерт, даже не зная, что она будет исполнять, а также предлагает людям с балконов спуститься в партер и "устроить кураж".
Вести.Ru11:17

Подробнее о событии

Выступление Наргиз на Дальнем Востоке закончилось скандалом

Телепрограмма14:01

Наргиз прокомментировала сообщения о «пьяном» концерте в Уссурийске

РИА Новости13:08

«Ругалась матом и пила»: зрители пожаловались на поведение Наргиз на концерте

StarHit.ru12:00

Наргиз не будет извиняться за «пьяное» выступление в Уссурийске

Говорит Москва11:17

Наргиз назвала источник слухов о «пьяном концерте»

Московский Комсомолец14:44

PR-директор Закировой ответила на жалобы на «пьяный» концерт Наргиз

РЕН ТВ12:07

Полный отстой: концерт Наргиз шокировал зрителей (видео)

UssurMedia.ruвчера в 02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 16:05
Происшествия

Иркутского депутата избили неизвестные

Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Армия и оружие

Белоусов не исключил военного назначения американских секретных спутников

Секретные спутники США, которые были доставлены на орбиту на американском мини-шаттле X-37B, могут иметь военное назначение, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белосусов.
РИА Новости 13:53
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Здоровье

Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

Ugpressa.ru 05:44
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Фигурное катание

Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».
Нева Спорт 16:40
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Экономика

Назван способ снизить зависимость России от доллара

В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 12:28
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 09:14
Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском 14:50
Общество

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья

Законодательное собрание Северной столицы внесло в Госдуму России законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».
Петербургский дневник 16:24
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Здоровье

Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования

«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край вчера в 05:30
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera 09:52
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования

На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Здоровье

«Это зеркальный повтор того, что произошло в 90-е»: Эксперт о российской реформе здравоохранения

В 79 российских регионах из 85 выросла смертность в больницах, подсчитали эксперты фонда "Здоровье".
Царьград 17:02
Армия и оружие

Россия и Турция осуществят совместное патрулирование в Сирии

Российская и турецкая стороны в ближайшее время проведут совместное патрулирование на границе Турции и Сирии.
РЕН ТВ 14:08
Общество

Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову

Lenta.ru 08:11
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова за долгое время появилась на публике

RuNews24.ru 05:43
Футбол

Барселона — Вальядолид 5:1

RT на русском 17:53
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наргиз Закирова
Узбекская певица
Узбекская и российская певица. Является гражданкой США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное