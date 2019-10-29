с чего всё началось

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Происшествия Иркутского депутата избили неизвестные Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.

Армия и оружие Белоусов не исключил военного назначения американских секретных спутников Секретные спутники США, которые были доставлены на орбиту на американском мини-шаттле X-37B, могут иметь военное назначение, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белосусов.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Фигурное катание Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».

Политика Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Экономика Назван способ снизить зависимость России от доллара В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Армия и оружие Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Баскетбол «Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».

Общество Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья Законодательное собрание Северной столицы внесло в Госдуму России законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».

Здоровье Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования «Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.

Гаджеты Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.

Происшествия В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.

Армия и оружие Россия и Турция осуществят совместное патрулирование в Сирии Российская и турецкая стороны в ближайшее время проведут совместное патрулирование на границе Турции и Сирии.

Общество Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".

Экономика Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.