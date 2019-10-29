с чего всё началось

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в каннибализме Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.

Гаджеты Samsung представил концепцию нового складного смартфона Компания Samsung представила концепцию нового складного смартфона, пишет The Verge. Дисплей нового телефона можно сложить пополам.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Политика 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

Наука Ученые установили связь между размером мозга и алкоголизмом Эксперты пришли к выводу: размер мозга может быть хорошим маркером степени риска развития алкоголизма в будущем, пишет портал Naked-science.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Кино Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов» По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

Наука Нейросети помогли спрогнозировать уровень озона в городах Большинство нынешних моделей прогнозирования уровней озона в городе не используют искусственный интеллект и выдают результат иногда спустя только несколько часов.

Экономика Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.

Технологии Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.

Общество Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.

Происшествия Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы» Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Авто Стартовала реализация Hyundai Creta обновленной генерации Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.

Хоккей Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто» Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.

Армия и оружие Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.