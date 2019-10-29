Шоу-бизнес
РИА НовостиДиректор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Однако, судя по видео, певица со сцены благодарит зрителей за то, что они пришли на концерт, даже не зная, что она будет исполнять, а также предлагает людям с балконов спуститься в партер и "устроить кураж".Вести.Ruвчера в 11:17
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«Ругалась матом и пила»: зрители пожаловались на поведение Наргиз на концерте
StarHit.ruвчера в 12:00
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Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
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Нейросети помогли спрогнозировать уровень озона в городах
Большинство нынешних моделей прогнозирования уровней озона в городе не используют искусственный интеллект и выдают результат иногда спустя только несколько часов.
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Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
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Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел
Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Vevby.ru 28 октября в 10:48
Общество
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Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
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Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
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Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
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Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
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Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК вчера в 00:13
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
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Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.
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«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Газета.Ru 27 октября в 17:20
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Первый велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске
Новая разметка для велосипедистов появилась на Коммунистическом проспекте.
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РБК вчера в 22:52
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов
Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
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Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
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Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда
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ГлобалМСК.ру 28 октября в 12:22
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Пекин в ярости: Тайвань закупит истребители F-16 у США
Законодательный орган Тайваня утвердил во вторник покупку американских истребителей F-16.
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В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
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